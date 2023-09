Balotelli-Sion, ecco la rescissione. Probabile il ritorno in Turchia

La storia fra Mario Balotelli e il Sion è giunta al capolinea. Come rivelato dal quotidiano regionale Le Nouvelliste, l'attaccante italiano rescinderà il suo contratto con il club vallesano , che scadeva a giugno 2024. Lontano dal gruppo dalla ripresa del campionato, Mario si stava allenando da solo. Il divorzio fra la società svizzera e l'ex attaccante di Inter, Manchester City e Milan è stato ufficializzato dal presidente Christian Constantin: " Tutto si è risolto in un modo molto cortese con Mario . Il documento che abbiamo preparato è ora nelle mani dei nostri avvocati che dovranno formalizzarlo".

In 18 partite di Super League, nella scorsa stagione, Balotelli ha segnato 6 gol: un bottino senza infamia e senza lode, comunque non sufficiente ad evitare la retrocessione del Sion in seconda divisione. Ora, a 33 anni, Mario è atteso da una nuova "ultima spiaggia". Un ritorno, per la verità: lo rivorrebbe l'Adana Demirspor, dove Balotelli ha militato nella stagione 2021/2022. Nel club turco, che due anni fa era allenato da Vincenzo Montella, l'attaccante mise a referto la sua miglior annata di sempre: 31 presenze e 18 gol in campionato.