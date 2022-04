Balotelli strizza l’occhio al Boca Juniors: “Se mi chiamassero ci andrei”

Parla l'attaccante italiano

"Mi piacerebbe giocare nel Boca Juniors". Lo ha detto senza giri di parole Mario Balotelli , attaccante ora all'Adana Demirspor. Super Mario è stato protagonista su Twitch in compagnia di Sergio Aguero , compagno ai tempi del Manchester City, col quale si è confidato relativamente ad alcune curiose ipotesi future.

Tra le domande poste al bomber italiano dal Kun anche quella su un potenziale interessamenteo del Boca. A tale quesito, Balotelli ha risposto: "Un club argentino che mi piace? Il Boca. Guarda che titolo che ti do. Se mi chiama Riquelme (vicepresidente della società argentina, ndr), ci vado". E ancora: "Tutti i bambini sono cresciuti guardando video di Maradona o di Roman al Boca e io da bambino conosco questo club grazie a loro. Se mi chiamasse ci andrei. Anzi, un anno vorrei farlo lì. Almeno un anno della mia carriera lo vorrei vivere al Boca".

Dichiarazioni importanti per il centravanti italiano che in questa stagione ha fatto bene in Turchia e potrebbe aver dato un indizio sulla sua prossima tappa...