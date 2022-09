Bamba Dieng dice no al Leeds per il Nizza ma… non supera le visite mediche

Il calciomercato regala spesso dei casi curiosi di trasferimenti saltati all'ultimo secondo. Anche la sessione estiva 2022 non è stata da meno. Vedere per credere quanto accaduto a Bamba Dieng , centrocampista di proprietà del Marsiglia , che stava per trasferirsi al Nizza dopo aver rifiutato il Leeds . Peccato che qualcosa, nelle visite mediche, sia andato storto e lo abbia costretto a restare "bloccato" all'OM.

Infatti, come riportato da GOAL, Bamba Dieng aveva detto no al club inglese ed era addirittura volato in Costa Azzurra per firmare col Nizza. Al momento dei classici test medici, però, qualcosa non è andato come avrebbe dovuto e il centrocampista si è ritrovato a non poter concludere il trasferimento al club francese.