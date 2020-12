Bambino vittima di razzismo dopo sostegno di Neymar la maglia del Santos in regalo

Dopo aver subito un grave episodio di razzismo in Brasile, una bella notizia per Luiz Edoardo Bertoldo Santiago. L’undicenne dell’Accademia di Uberlandia in un video, poi diventato virale, in lacrime aveva denunciato di essere stato insultato dall’allenatore avversario.“Diceva: chiudi il nero, chiudi il nero, guarda… Lo ha ripetuto tante volte” ha affermato Luiz al termine della partita di Copa Caldas contro il Set Esportes. Lázaro Caiana de Oliveira, allenatore accusato, nega di aver pronunciato quella frase e ha rivelato di aver subito minacce dopo le ripercussioni del caso. È stato provvisoriamente sospeso dall’organizzazione del concorso.

Le lacrime del bambino brasiliano seduto a terra sul terreno di gioco sono arrivate anche a Neymar e il campione brasiliano del Psg ha voluto registrare un videomessaggio per consolare ed incoraggiare il piccolo calciatore. Ma oggi anche un’altra bella notizia per Luiz Bertoldo Santiago che ha ricevuto in regalo la maglia del Santos. Il regalo è stato consegnato dal fratello dell’attaccante della ex squadra di Pelè, Arthur Gomes, che vive a Uberlândia, la stessa città di Luiz Eduardo. In un post sui social, il Santos ha scritto: “Ti aspettiamo qui al Villaggio, ragazzo!”