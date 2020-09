Banega, addio commovente al Siviglia: “Non vi dimenticherò mai”

Ci erano andati vicini con il passaggio all’Inter, questa volta però Banega e il Siviglia si dicono addio per davvero. Dopo aver totalizzato 5 anni in casa andalusa, oltre alle 3 Europa League vinte, il centrocampista saluta definitivamente la Spagna per trasferirsi in Arabia Saudita. Le parole d’addio del calciatore argentino nei confronti del club che lo ha fatto diventare uno dei registi più apprezzati d’Europa sono commoventi e cariche di amore.

“NON VI DIMENTICO”

“Questa società sa rendere le cose semplici a tutti quelli che arrivano qui, abbiamo coronato insieme i nostri sogni e raggiunto gli obiettivi che ci siamo posti. Grazie ai tifosi per l’ammirazione che hanno sempre riposto nei miei confronti. Questa stagione gli obiettivi erano trionfare l’Europa League e centrare la qualificazione in Champions e ci siamo riusciti. Non vi dimenticherò mai“. Questo il commiato di Banega che saluta il Siviglia in conferenza stampa.

