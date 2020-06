Barbiere a casa, Sancho pizzicato dal Borussia. Il club: “Un errore”

Il campionato tedesco è ripartito, ma il pericolo contagio è sempre dietro l’angolo. Per questa ragione gli specialisti hanno stilato un protocollo gare e non ad hoc per giocatori e staff. Regole alle quali i giocatori di Bundesliga devono adempiere alla perfezione per non incappare in multe salate. La stella del Borussia Dortmund Jadon Sancho nei giorni scorsi è finito nei guai dopo aver invitato a casa un barbiere, violando le norme igieniche imposte dal regolamento.

L’errore di Sancho

Durante la conferenza stampa, il direttore sportivo del club giallonero Zorc ha parlato dell’episodio: “Per quanto riguarda la visita dal barbiere a casa di Sancho posso dire che abbiamo parlato con entrambi. Anzi, questo è il motivo per il quale siamo arrivati tardi alla conferenza stampa di oggi. Sancho e il barbiere ci hanno assicurato di aver adottato tutte le misure protettive necessarie. Hanno usato una mascherina e dei guanti che si sono tolti solo alla fine per farsi una foto insieme. Ovviamente è stato un errore e lo abbiamo ribadito nuovamente al giocatore“.

Witsel lo incorona

Nei giorni scorsi però l’ala inglese ha ricevuto i complimenti del compagno di squadra belga Axel Witsel: “Penso che Sancho sia uno dei migliori della sua generazione. Deve ancora migliorare tanto, perché è davvero giovane. Ma sono certo che nel suo ruolo diventerà uno dei migliori al mondo”.