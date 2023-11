Barça, Inigo Martinez: “Siamo abituati alle critiche, sappiamo come gestirle”

Intervenuto ai microfoni del "Mundo Deportivo", Inigo Martinez ha commentato il momento del Barcellona, analizzando le numerose critiche ricevute negli ultimi tempi. "Ci siamo un po’ abituati. Non solo a Barcellona, ​​eh. Ci saranno sempre delle critiche e dobbiamo sapere come gestirle e diventare forti dentro. Non abbiamo dubbi che i tifosi saranno con noi, quindi dobbiamo fare il nostro lavoro dimenticando il resto. Conosciamo il potenziale che abbiamo all’interno della squadra e cosa siamo capaci di fare. Da lì andremo a goderci il calcio e a giocare il nostro gioco nel miglior modo possibile per vincere le partite. Questo è ciò che ci viene richiesto, vincere per ottenere titoli".