Barça, la rivelazione di Ferran Torres sul trasferimento dal City: “Guardiola..”

Intervenuto ai microfoni del podcast "The Wild Project", Ferran Torres ha parlato del suo passaggio avvenuto in passato dal Manchester City al Barcellona. Come dichiarato dall'attaccante del Barcellona, il tutto sarebbe accaduto dopo l'approvazione di Pep Guardiola, allenatore dei Citizens e icona del club catalano. Secondo quanto rivelato da Ferran Torres, Pep Guardiola non si oppose al passaggio dello spagnolo al Barcellona proprio perchè legato ai colori del club. Ferran Torres, infatti, ha spiegato: "Via dal City? Pep mi ha detto: Vai al Barça? Semplicemente non posso dirti di no. È la mia squadra e, se i club sono d'accordo, puoi andartene. Il Barça è il Barça" - la rivelazione di Ferran Torres, calciatore che sarebbe stato ancora utile al Manchester City.