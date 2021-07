Barcellona, 25 anni fa la difficile trattativa con il PSV per Ronaldo

25 anni fa una delle più difficili trattative della storia del calciomercato. Il "Fenomeno" dopo un lungo tira e molla approda al Barcellona.

RONALDO - Una delle trattative più complicate (ma dalle grandi soddisfazioni in seguito) da parte del club blaugrana, è stata quella intavolata con il PSV, per l'acquisto di Ronaldo il "Fenomeno", nell'estate del 1996. Nelle fila della squadra olandese, il giovane attaccante si era messo in luce, grazie ai 54 gol nelle 57 partite disputate nelle stagioni 1994-95 e 1995/96.

GASPART - Potremmo definirlo estenuante questo trasferimento. Il vicepresidente del Barca Joan Gaspart, ha sudato le proverbiali sette camicie per portare il brasiliano a Barcellona. Una trattativa che ha rischiato più volte di saltare, sia a causa dei costi, ma anche per la presenza dell'Inter, la quale aveva un'opzione preferenziale sul brasiliano. Incontri, rinvii hanno animato questo complesso passaggio dal PSV al Barcellona. Ronado tra l'altro, in quel periodo, era impegnato con la sua Nazionale ai Giochi di Atlanta del 1996. Il "Fenomeno" dichiarò subito la sua posizione: "Voglio firmare per il Barça. Non voglio continuare al PSV. Sono stufo di Dick Advocaat”.