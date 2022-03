Barcellona, 600 volte Piqué: nella top 5 dei più presenti della storia

Grande traguardo per il difensore blaugrana

La cura Xavi funziona al Barcellona e i blaugrana possono così festeggiare un'altra vittoria. Netto il 4-0 all'Osasuna maturato nell'ultimo match di Liga. Un trionfo che ha permesso anche a Gerard Piqué di esultare per un grandissimo traguardo raggiunto.

Festeggiato dal club sui social, lo stesso Piqué ha voluto esultare per l'ambito trguardo raggiunto. Come sottolineato da Marca, per il difensore si tratta di un numero davvero importante. Cifra tonda che gli permette di allungare su Puyol - ora sesto e staccato - e di accorciare le distanze su chi gli sta davanti. Il difensore è adesso dietro solo a Messi, irragiungibile con 778 presenze, Xavi (767), Iniesta (674) e Busquets (667).