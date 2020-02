Barcellona a caccia di un ‘9’, ma Aduriz si tira fuori: “Sono troppo vecchio…”

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante. Dopo l’infortunio di Luis Suarez e quello recente di Ousmane Dembelé, i blaugrana hanno necessità di un nuovo calciatore nel reparto avanzato. Tra i tanti nomi ci sarebbe anche quello di Aritz Aduriz, attaccante 39enne dell’Athletic Bilbao. Il centravanti, che tra le altre cose ad inizio stagione ha punito proprio i blaugrana con un gol favoloso in Liga, ha parlato alla rivista Panenka, rispondendo ai rumors che lo vorrebbero tra i papali nella lista del Barcellona.

VECCHIO – Rispondendo ad una precisa domanda sul potenziale interesse dei catalani, Aduriz ha risposto con sincerità: “Sono troppo vecchio per questo. Sono sicuro che troveranno qualcuno molto meglio di me per aiutare la squadra”. Fedele al suo Atletico e sincero. Nonostante i 39 anni, però, il centravanti ha collezionato fin qui 11 presenze e una rete.