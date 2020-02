Barcellona a caccia di un attaccante, due le piste percorribili

Lautaro Martinez o Timo Werner, questo è il dilemma. In casa Barcellona si lavora eccome per portare al Camp Nou un altro attaccante in attesa del rientro di Luis Suarez. I blaugrana hanno cercato di mettere una toppa all’attacco con l’acquisto di Martin Braithwaite dal Leganès. Un rinforzo che non può bastare per colmare l’immensa classe dell’uruguaiano. Ecco perché il Barcellona avrebbe messo gli occhi su due stelle del calcio europeo.

LAUTARO O TIMO – Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i due obiettivi del Barcellona sarebbe Lautaro Martinez e Timo Werner. La differenza di prezzo tra i due è enorme. L’argentino in forza all’Inter ha una clausola di 111 milioni e l’inserimento del Real Madrid potrebbe far scattare un’asta tra le due rivali. Anche l’attaccante tedesco è vincolato da una clausola rescissoria, sebbene il prezzo sia molto più basso: 60 milioni di euro.