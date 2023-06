Barcellona, a rischio esclusione Champions: l’ultima parola alla Uefa

Per trovare il bandolo della matassa è necessario l’intervento del presidente della Federcalcio europea Aleksander Ceferin. Quest’ultimo infatti si trova di fronte ad un bivio: attendere la decisione della giustizia spagnola, oppure intervenire a gamba tesa lasciando fuori il Barça dall’Europa.

Le due facce della medaglia

Nonostante il quotidiano Sport non ritenga concreta la possibilità d’estromissione dei Azulgrana, tale situazione extra-calcistica rievoca l’attuale situazione della Juventus. Infatti anche il club torinese è in attesa dell’esito della sentenza della Uefa. Il massimo organo calcistico europeo dovrà decidere se estromettere le Zebre dalle coppe europee per un anno, a seguito delle spinose questioni giuridiche riguardanti le plusvalenze e la manovra stipendi.