Barcellona, Abidal: “Abbiamo bisogno di sei giocatori offensivi e con Griezmann sono sei”

È intervenuto a Le Parisien il segretario tecnico del Barcellona Eric Abidal: “Davanti, nel reparto offensivo, siamo a posto: avevamo necessità di sei giocatori offensivi e con Griezmann abbiamo raggiunto quel numero. Poi sarà il tecnico Valverde a fare le proprie scelte su chi far giocare”. Fra questi si contano anche Malcom e Philippe Coutinho, che però potrebbero lasciare il blaugrana in estate, ma le parole di Abidal raffreddano la pista Neymar. Su Griezmann, invece, chiarezza sull’affare: “L’Atletico difende i propri interessi, noi semplicemente abbiamo ottenuto un accordo col giocatore, che poi ha deciso di annunciare di voler cambiare squadra. Il nostro presidente Bartomeu ha chiamato l’Atletico per confermargli che, se non ci fossero state nel frattempo altre trattative con altre squadre, avrebbe pagato la clausola di 120 milioni di euro a luglio”.

Ecco, fra le altre cose, quello che piace di Griezmann ad Abidal: “Oltre al talento e all’esperienza, perché ha vinto molti titoli, il francese ha il potenziale per vincere le partite importanti, si rivela quasi sempre decisivo. Inoltre, può giocare in varie posizioni, può coniugare il gioco lungo con quello corto ed è un grande realizzatore”. Su Rabiot, poi passato alla Juventus: “Era nella nostra lista della spesa – ha confermato Abidal -, ma ha firmato per i bianconeri e non so le ragioni che lo hanno spinto da loro”.