Barcellona, Abidal apre al colpo in attacco: “Neymar e Lautaro Martinez? Non impossibili…”

In casa Barcellona è scoppiato un vero e proprio caso che vede coinvolto Eric Abidal e Lionel Messi. Le parole del direttore sportivo blaugrana in riferimento al rapporto di alcuni giocatori con l’ex allenatore Valverde non sono piaciute a La Pulce che ha voluto replicare dando vita ad un botta e risposta molto acceso.

Ma il dirigente non ha parlato solo del passato, bensì anche di futuro con particolare riferimento al prossimo mercato. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, Abidal pensa alla prossima finestra estiva e, in un certo senso, spaventa anche l’Inter.

COLPO IN ATTACCO – “Dovremo prendere le decisioni insieme al tecnico Setién, ma come è ben noto, l’attacco è molto importante e di sicuro ingaggeremo un numero 9. Ovviamente ad oggi non ho un budget stabilito. Lautaro Martinez? Devo lavorare d’anticipo, stare attento a cosa accade nei club e poi provare a convincere il giocatore. Questo è il mio lavoro, poi se la parte finanziaria mi dice che l’affare si può fare, bene, altrimenti cambio obiettivo. Però sì, Lautaro mi piace, ma ho anche altri nomi che mi piacciono. Nel suo ruolo ora è tra i primi cinque o sei al mondo”.

RITORNO – Inevitabile parlare anche di Neymar: “Dipende dalla pianificazione, dai passaporti, da tante cose. Però avere giocatori di talento come Lautaro, Neymar o altri, sarebbe sempre una cosa positiva per il club. Se lo vedo impossibile? No, niente è impossibile. Cercheremo di lavorare per questo obiettivo, poi se non si potrà cercheremo comunque i migliori rinforzi per la squadra”.