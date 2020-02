Barcellona, Abidal rischia il posto e Infojobs ironizza: “Cercasi Segretario Tecnico…”

In casa Barcellona potrebbe essere scoppiato un vero e proprio caso. Dopo le parole di Eric Abidal e la reazione di Lionel Messi, ecco scendere in campo anche il patron Bartomeu che ha immediatamente convocato il direttore tecnico per capire le sue parole e prendere una posizione sul tema.

La posizione di Abidal potrebbe essere a rischio, tanto che le agenzie per il lavoro si sono interessate alla questione. Su tutte Infojobs che su Twitter ha immediatamente ironizzato: “Qualcuno è interessato a essere segretario tecnico nei pressi di Barcellona?”. Una bella frecciata che ha scatenato commenti di ogni tipo. Da capire se, effettivamente, in casa blaugrana avranno bisogno di una nuova figura…