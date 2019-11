Barcellona, Abidal: “Stiamo discutendo per i rinnovi di Messi e Ansu Fati, ecco la situazione”

Dal giugno 2018 è segretario tecnico del Barcellona, dopo 17 mesi è tempo di fare il punto della situazione per Eric Abidal, che è intervenuto ai microfoni del giornale spagnolo Mundo Deportivo, soprattutto a proposito dei rinnovi dei gioielli Leo Messi e Ansu Fati, entrambi da blindare assolutamente in casa blaugrana: “Vogliamo, come club, che la situazione su Messi si risolva il prima possibile, ma non so se avremo notizie presto, perché dipenderà dal giocatore e dal suo entourage. Di certo stiamo continuando a parlare per capire come andrà a finire”.

Così invece l’ex difensore su Ansu Fati, che in estate aveva già firmato un contratto fino al 2022, con altri due anni opzionali e una clausola di 100 milioni di euro: “Stiamo parlando con gli agenti, è un giovane che dobbiamo proteggere, serve dialogare anche con la famiglia – ha concluso Abidal -. A partire da lì, occorre proseguire ad allenarsi e migliorarsi, aggiungendo minuti nelle gambe”.