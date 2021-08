Barcellona, accordo con Messi per altri cinque anni

Il campione argentino chiuderà la carriera in Spagna con il Barcellona

Leo Messi rinnoverà con il Barcelona fino al 2026. L'accordo tra la stella argentina e il club blaugrana è completo e ora manca solo che il presidente Joan Laporta riesca a ridurre il monte stipendi della squadra in modo che il capitano possa firmare il suo nuovo contratto. Le trattative avvenute negli ultimi mesi sono state chiuse, come sport.es ha appreso da fonti attendibili del Barça, poche ore fa e si prevede che l'ufficialità sarà nei prossimi giorni.

Leo Messi era senza contratto dal 30 giugno ma aveva sempre mostrato l'intenzione di prolungare il suo rapporto con il Barcellona. Le trattative per realizzare il sogno di rinnovamento sono iniziate poco dopo che Laporta ha vinto le elezioni esattamente il 7 marzo. Sono stati mesi intensi in cui il presidente e amministratore delegato del club, Ferran Reverter, hanno negoziato con il padre e rappresentante del giocatore, Jorge Messi, e i suoi legali, per la chiusura di un contratto che consentisse al calciatore argentino di concludere la sua carriera sportiva nel Campo Nou. Il rinnovo per cinque anni e un taglio dello stipendio del 50 per cento , costretto dalla drammatica situazione finanziaria che sta attraversando il Barça.