Barcellona, Alemany e l’affare Lewandowski: “Nessun incontro, ha un contratto”

Parla il direttore sportivo blaugrana

Mateu Alemany , direttore sportivo del Barcellona , ha parlato a Movistar dei temi più importanti del mercato dopo la sfida vinta dai blaugrana in Liga contro il Maiorca. Per il dirigente il tema più scottante è sicuramente l'affare Robert Lewandowski , centravanti del Bayern Monaco, accostato con insistenza alla società catalana.

Il ds ha precisato che non c'è stato alcun incontro con i rappresentanti del polacco: "Non mi piace parlare di trattativa. Posso assicurarvi che non c'è stato alcun incontro; se un giocatore ha un contratto in corso, prima parliamo con il suo club".