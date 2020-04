Barcellona, all-in su Lautaro: la pazza offerta dei blaugrana

Il mercato non dorme mai. Nonostante questo blocco forzato del calcio, negli uffici delle società si lavora comunque per cercare di pensare già alla prossima stagione. In casa Barcellona l’obiettivo è solamente uno: Lautaro Martinez. L’argentino dell’Inter sta trattando con i nerazzurri il rinnovo del contratto, ma l’offerta blaugrana potrebbe indurlo a cambiare squadra.

OFFERTA FOLLE – Secondo quanto raccolto in queste ore da Tuttosport il Barcellona avrebbe messo sul piatto un’offerta molto difficile da rifiutare. Si tratta di un contratto di 7 anni a 7 milioni l’anno. Se questa indiscrezione trovasse conferme ufficiali, allora il Barça avrebbe praticamente in pugno il giocatore. La somma di denaro offerta è infatti il doppio di quella che l’Inter mette a disposizione per il rinnovo.