Barcellona, alta tensione: Bartomeu in bilico, possibili dimissioni e nuove elezioni

In casa Barcellona è alta tensione. Prima il botta e risposta tra Eric Abidal e Lionel Messi, poi il caso che ha visto coinvolto il patron Bartomeu, accusato di aver pagato un’agenzia per screditare alcuni dei top player blaugrana, adesso le possibili dimissioni richieste dai dirigenti.

Secondo quanto riportano i media spagnoli – quest’oggi anche Mundo Deportivo in prima pagina -, nella giornata di venerdì si è tenuto un incontro della Giunta Direttiva, dal quale è uscita molto indebolita la posizione del presidente Josep Maria Bartomeu. I due vicepresidenti del club, Jordi Cardoner ed Emili Rousaud, gli avrebbero chiesto di farsi da parte e di convocare elezioni immediate per la scelta del suo successore. Al momento, però, nessuna decisione ufficiali, ma è molto probabile che tra la sfida di Champions League contro il Napoli e la gara di Liga contro il Real Madrid qualcosa possa accadere. A Barcellona è piena crisi e il momento non sembra essere quello giusto per tale possibile ribaltone…