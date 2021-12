Barcellona, altri casi di Covid: Xavi contro il Maiorca con 11 assenze certe

Dani Alves, Lenglet e Jordi Alba hanno contratto il Covid. Altri 8 saranno quasi certamente indisponibili per la prossima gara. Piena emergenza per il club catalano

Dani Alves e Lenglet positivi al Covid. A loro si aggiunge anche Jordi Alba la cui positività è stata confermata in queste ore dalla società blaugrana. Il Barcellona deve fare i conti con quello che, si spera, non diventi un focolaio di coronavirus oltre che alle assenze "normali" dovute a infortuni. Come sottolineato da Sport, la situazione in casa catalana è decisamente grave dato che mister Xavi non potrà contare, ad ora, su ben 11 calciatori, considerati certamente out per la gara contro il Maiorca del prossimo 2 gennaio.