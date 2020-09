Barcellona, altro segnale di Koeman a Suarez e Vidal: esclusi dal Trofeo Gamper

C’è Messi e c’è anche Ansu Fati che non stava benissimo dopo il piccolo problema fisico accusato nei giorni scorsi. Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha diramato i convocati che prenderanno parte al Trofeo Gamper di questa sera contro l’Elche e nella lista dei calciatori, a fronte delle due presenze prima citate, non ci sono ancora Luis Suarez e Arturo Vidal.

Barcellona: altro segnale di Koeman

L’attaccante uruguaiano e il centrocampista cileno non appaiono nella lista dei convocati per la gara di questa sera e dunque viene confermata la voce secondo cui i due non rientrino nei piani di Koeman, almeno non fino a quando saranno al centro di vicende di mercato.

Come noto Suarez sembra essere molto vicino alla Juventus. Stesso discorso per Vidal, vicinissimo alla Serie A ma alla Milano nerazzura, sponda Inter. Nella lista dei convocati, presente anche Miralem Pjanic, ultimo arrivato alla corte blaugrana che potrebbe fare il suo esordio con la nuova maglia.

