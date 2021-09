Barcellona, altro stop. Koeman: “Non possiamo fare tiki-taka con questa squadra”

Il commento del tecnico blaugrana dopo l'1-1 contro il Granada

"Non siamo quelli di otto anni fa". Con queste parole Ronald Koeman , tecnico del Barcellona , inizia a spiegare l'ennesimo mancato successo dei suoi. Questa volta, contro il Granada, è arrivato un pareggio per 1-1 con la rete di Araujo sul finale di gara a salvare i catalani dalla sconfitta. Il mister olandese, dopo il match, ha analizzato il momento dei suoi e come riporta Marca è stato piuttosto chiaro.

NO TIKI TAKA - "Il nostro obiettivo, soprattutto giocando in casa era vincere. Ma l'impatto sulla gara non ci ha permesso di fare le cose bene. Loro hanno segnato e si sono difesi, perdendo tempo fin da subito", ha esordito Koeman. "Volevamo segnare, recuperare e vincere e ci abbiamo messo tanta energia. Un punto, alla fine, è meglio di nulla". Sul gioco della squadra: "I lanci lunghi? Non possiamo fare il Tiki Taka con questi calciatori. Guarda la rosa: non è il Barcellona di otto anni fa", ha sentenziato il mister. "Non siamo contenti del risultato, ma abbiamo fatto del nostro meglio. Con un po' di fortuna potevamo anche vincere". Glissa poi sul futuro: "Non risponderò più a questa domanda".