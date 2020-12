Barcellona, altro stop per Dembelé: 512 giorni di assenza per gli infortuni

L’ennesimo stop di Ousmane Dembelé fa discutere in casa del Barcellona. L’esterno francese si è nuovamente fatto male: per lui un’elongazione alla coscia destra che non gli consentirà di scendere in campo sicuramente per la sfida di Champions League contro la Juventus e probabilmente anche per la successiva gara di campionato.

Si tratta di uno stop di 15 giorni, nulla di grave se non fosse che con questo problema fisico, il calciatore francese arriverà a ben 512 giorni ai box per infortuni.

Dembelé ancora infortunato

Come riporta Cope.es, infatti, complessivamente si contano ben 512 giorni di stop per infortuni per Dembelé da quando è arrivato al Barcellona. Numeri che in 4 stagioni sono davvero importanti, negativamente. Nono problema muscolare per l’esterno ex Borussia Dortmund che si somma anche a quello più grave alla caviglia. Le presenze, fin qui, sono state appena 86 in tutte le competizioni, con 23 reti segnate.