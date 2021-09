Barcellona, anche Henry tra i candidati per il post Koeman

L'ex attaccante potrebbe essere nella rosa delle possibile scelte del club per l'eventuale post Koeman

La posizione di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona è più in bilico che mail. L'avvio non ottimale di stagione, sia in Liga che in Champions League dove i blaugrana sono stati nettamente sconfitti dal Bayern Monaco, ha alimentato le voci di un possibile addio.

Il clima in casa catalana è decisamente bollente tanto che la stampa iberica ha già illustrato le diverse possibilità per il futuro con svariati nomi dei potenziali sostituti del mister olandese. Si è parlato ovviamente dell'ex Xavi, ma anche di Pirlo e Roberto Martinez. Il nome nuovo, però, come racconta Mundo Deportivo, sarebbe quello di Thierry Henry. Il francese fin qui è stato primo allenatore solo al Monaco e in MLS e attualmente fa parte dello staff proprio del CT del Belgio Martinez. Il periodico spagnolo, però, spiega come l'ex stella del calcio piaccia da tempo al Barça che lo aveva sondato tempo fa già per il post-Valverde. In caso di chiamata, Henry non direbbe no al Barcellona e, anzi, sarebbe pronto alla sfida.