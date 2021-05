Barcellona, sul sito annunciata conferenza stampa Aguero prima dell’ufficialità calciatore

Nella programmazione del canale del club era prevista la messa in onda delle presentazioni di entrambi i calciatori

Non è sfuggita ai tifosi del Barcellona la pubblicazione sul sito della squadra catalana dell'ora di presentazione dei due acquisti del Manchester City Sergio Aguero ed Eric Garcia programmata rispettivamente per oggi alle 18.30 (ora locale) e per domani alle 17. Ma subito dopo il club ha cancellato il post visto che al momento dell'annuncio non erano stati ancora ufficializzati i due rinforzi per la squadra di Leo Messi. Ma nel frattempo i tifosi avevano fatto uno screenshot. Il Barcellona qualche minuto dopo ha ufficializzato Sergio Aguero facendo sapere l'ora della presentazione dell'attaccante sconfitto in finale di Champions League dal Chelsea. L'argentino si è legato alla società catalana fino alla stagione 2022-2023. Contratto biennale, dunque, per il Kun con il Barça che ha inserito nel contratto una clausola di rescissione dal valore di 100 milioni di euro. Un colpo a parametro zero, dunque, per l’attacco blaugrana e anche una mossa per avvicinare sempre più il rinnovo di Leo Messi, visto il grande rapporto che lo lega al connazionale. Aguero che verrà presentato alla stampa alle 19, subito dopo la prima sessione fotografica sul terreno di gioco al Camp Nou.