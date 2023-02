Barcellona, Araujo si improvvisa uomo mercato: “Prenderei Messi e Bentancur”

Improvvisandosi uomo mercato, il difensore ha detto: "Se fossi Alemany prenderei Bentancur e Messi. Ovviamente Leo è un giocatore che tutti vogliono nella squadra, sarebbe qualcosa di straordinario, qualcosa di speciale, non so come andranno le cose, ma ovviamente ci piacerebbe molto".

Non manca anche un passaggio a livello personale e su quali progressi abbia fatto in termini di palleggio: "Quando sono arrivato al Barça B, la palla arrivava verso di me e non sapevo come comportarmi. Sono rimasto spesso solo dopo l'allenamento, venivo nel pomeriggio per prendere la palla e allenarmi. Mi sono dedicato ai passaggi e a controllare la sfera per migliorare. Questo mi ha permesso di acquisire molta più fiducia, e ora con l'arrivo di Xavi si vede, mi sento come un altro giocatore con la palla, prendo buone decisioni ed è importante per la squadra", ha confidato Araujo.