Barcellona, arriva Joao Mendes: è il figlio di Ronaldinho

Momento nostalgia in casa Barcellona

È ufficiale. João Mendes de Assis Moreira , più precisamente conosciuto come il figlio di Ronaldinho, è un nuovo giocatore del Barcellona . Dopo diverse settimane di allenamento con le squadre giovanili blaugrana, Laporta ha confermato la firma del giovane brasiliano figlio d'arte.

Qualche giorno fa Laporta ha anche assicurato che "Ronaldinho Jr." ha dimostrato di avere qualità, anche se bisognerà vedere e valutare la sua crescita nel corso della stagione. A differenza di suo padre, Joao Mendes gioca come attaccante centrale ed è di piede mancino. Ciò non toglie che possa essere schierato anche come trequartista, ma la sua attitudine è maggiormente da numero 9.