Barcellona, arriva la prima convocazione “ufficiosa” per Dani Alves

Il brasiliano tra i convocati per la Maradona Cup di martedì 14 dicembre

Un nuovo inizio per Dani Alves che è tornato nelle scorse settimane al Barcellona senza ancora scendere in campo visto che il regolamente prevede la possibilità di giocare solo dal prossimo anno. Eppure, per il brasiliano è arrivata in queste ore la prima convocazione "ufficiosa". Sì, perché domani, quattordici dicembre, si disputerà la Maradona Cup, che vedrà sfidarsi appunto Barcellona e Boca Juniors in un match dedicato alla memoria della leggenda argentina Diego Armando Maradona.