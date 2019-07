Barcellona, assalto a Neymar: quattro contropartite per il PSG

Continuano le prove generali del grande ritorno. Il Barcellona non molla la presa per Neymar. I Blaugrana insistono per convincere il Paris Saint-Germain a privarsi del proprio gioiello. Dalla Francia, finora, sono arrivati solamente secche smentite e rifiuti ad ogni proposta. Ma secondo la Bild, la partita sarebbe ancora tutta da giocare: infatti, il Barça avrebbe pensato di preparare un’operazione clamorosa, cedendo ben quattro giocatori al PSG con l’obiettivo di ridurre i costi della trattativa. I principali indiziati a lasciare la Catalogna sarebbero Philippe Coutinho, Nelson Semedo, Samuel Umtiti e Ousmane Dembelé. Una proposta che verrà analizzata attentamente dalla società campione di Francia.