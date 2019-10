Barcellona-Atletico Madrid, pace fatta per Griezmann: 15 milioni ai Colchoneros e…prelazione su cinque giocatori

Aveva fatto molto discutere il trasferimento di Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid al Barcellona. 120 milioni la clausola pagata dai blaugrana per portare in Catalogna il francese. 200 quelli che, in un secondo momento, aveva chiesto il club di Madrid.

Botta e risposta che rischiava di finire in tribunale, quello tra le due potenti società. Minacce, email segrete e tanto altro ma alla fine, ecco la pace. Come riporta El Mundo, infatti, il Barcellona pagherà 15 milioni di euro, facendo arrivare la cifra d’acquisto di Griezmann a 135 milioni totali, in cambio della rinuncia a qualsiasi altra pretesa. Dal canto loro, i Colchoneros, daranno ai blaugrana una curiosa prelazione. Il Barcellona avrà una corsia preferenziale su cinque calciatori dell’Atletico Madrid, tra cui il difensore Gimenez e il centrocampista Saul. Come spiega il periodico spagnolo, affinchè il diritto di prelazione possa essere esercitato dovranno verificarsi tre condizioni: che il calciatore voglia lasciare Madrid, che il club biancorosso sia d’accordo a cederlo e che il Barcellona pareggi la miglior offerta ufficiale ricevuta. Un modo per evitare futuri problemi in stile…Griezmann.