Barcellona, Bartomeu conferma: “Quique Setien è fuori”

Zero titoli. Fatto inedito in casa Barcellona. Addio alla Liga, nessuna Coppa nazionale e la figuraccia in Champions League contro il Bayern Monaco. Josep Maria Bartomeu non poteva che decidere per l’esonero dell’attuale tecnico Quique Setien. Manca ancora l’ufficialità ma dalle prime indiscrezioni, l’addio del mister sarebbe imminente.

Barcellona: Setien esonerato

Nella notte, l’incontro tra Bartomeu e Abidal che avrebbe confermato quanto già era nell’aria. Il Barcellona deve rivoluzionare l’ambiente ad iniziare dal tecnico Setien che non ha mai convinto del tutto dirigenza e calciatori stessi. Ecco perché, come riporta Tiempo de Juego, ma anche Cadena Cope, Bartomeu si sarebbe lasciato sfuggire le prime anticipazione: “Setien està fuera”, ovvero “Setien è fuori”.

In attesa della conferma ufficiale, si fanno già i nomi dei successori. Ronald Koeman, che nelle scorse ore è stato visto lasciare Barcellona sarebbe pronto a dire addio alla Nazionale olandese per sedersi sulla panchina del club catalano. Le alternative sono Mauricio Pochettino e Xavi anche se il nome di Allegri ha preso quota ultimamente come ulteriore opzione.

