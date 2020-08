Barcellona, Bartomeu conferma Setien: “Ha un contratto. Non abbiamo parlato con nessuno”

Lunga e interessante intervista rilasciata dal presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ai microfoni di Sport. Tanti argomenti delicati per il numero uno blaugrana che si è soffermato in modo particolare sul futuro del tecnico Quique Setien e su quello di Lionel Messi.

Bartomeu: “Setien ha un contratto. Non abbiamo sentito nessuno”

“Setien ha un contratto. Quando l’abbiamo assunto, gli abbiamo spiegato che c’era un progetto. Però è stata una stagione molto particolare per via della pandemia e dello stop. È molto difficile valutare il lavoro dell’allenatore nel giro di pochi mesi con una pandemia in mezzo. Non abbiamo mai pensato di cambiare l’allenatore. So bene che ci sono alcuni rumors che dicono che se non vince in Champions verrà sositutito ma non è mai stato in discussione. Setien è il nostro allenatore. Non abbiamo parlato con nessuno. Né con Laurent Blanc, Né con nessuno. Xavi? Lo sento perché abbiamo un buon rapporto oltre che avergli fatto i complimenti per il rinnovo in Qatar”.

Una chiosa, poi, anche su Messi: “Ha sempre detto di voler completare la sua carriera qui. Penso che possa fare bene a calcio ancora 3-4 anni almeno”, ha detto Bartomeu.

