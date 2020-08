Barcellona, Bartomeu difeso dall’ex patron del Real Madrid Calderon: “Credo sia stato un buon presidente”

Josep Maria Bartomeu, patron del Barcellona, non si trova certo in una posizione facile. La stagione senza trofei, l’addio di Setien e la rivoluzione della rosa con il nome di Lionel Messi sempre in uscita e che potrebbe segnare per sempre la memoria della presidenza del club blaugrana. A parlare di quello che di fatto è un suo collega, è stato Ramon Calderon, storico ex rivale che in passato è stato anche presidente del Real Madrid.

Calderon: “Bartomeu è stato buon presidente”

Parlando ai microfoni di Stats Perform News, Calderon ha commentato: “Stare seduti su quella sedia è molto difficile”, ha detto in riferimento alla posizione di Bartomeu. “È molto più difficile di quello che le persone possono immaginare. Ci sono tante critiche eppure, quando le cose vanno bene, gli elogi vanno ai giocatori e ai dirigenti. Credo sia normale che il presidente sia visto solo come pecora nera”.

E ancora Calderon spiega: “Il presidente è visto come quello che non vuole ingaggiare un calciatore o che ne ha lasciato partire un altro. Insomma. Non è una figura che piace ai tifosi. Non ho informazioni per giudicare al meglio, ma penso che Bartomeu sia stato un buon presidente per il Barcellona. Da quello che vedo e da quello che so di lui, penso che sia un buon presidente”. “Come fanno tutti i presidenti, ha cercato di fare il meglio per il club. Qualunque cosa abbia fatto o detto, sono sicuro che è sempre stato per cercare di ottenere il meglio per il club che rappresenta”.

E sull’addio possibile di Messi: “Sarebbe doloroso per la Liga non avere più Messi dopo Cristiano Ronaldo. Siamo stati davvero fortunati ad avere avuto Cristiano Ronaldo e Messi nel nostro campionato negli ultimi 10 anni, i migliori due giocatori al mondo in assoluto. Ora, senza di loro, sarebbe triste”.

