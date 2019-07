Barcellona, Bartomeu e il messaggio al Psg: “Neymar? Se lo vendete, noi ci siamo…”

Continua la telenovela Neymar: il futuro del brasiliano è in bilico. Sembra quasi totole la rottura con il Psg e l’ipotesi di vederlo partire negli ultimi giorni di mercato diventa sempre più probabile.

Per l’attaccante si sono già mosse diverse squadra con il Barcellona in netto vantaggio. Come riporta AS, questa volta è il presidente Bartomeu ad esporsi e a parlare direttamente con Nasser Al-Khelaifi, numero uno del Psg. “Se un giorno deciderete di vendere Neymar, sappiate che noi ci siamo e siamo pronti a parlarne”. Queste le parole che, secondo il periodico spagnolo, il patron blaugrana avrebbe detto al suo pari del club parigino.

Al momento, però, la società francese fa muro e vuole solo un’offerta economica di pari valore rispetto alle cifre spese in passato per portare Neymar in Francia.