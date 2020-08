Barcellona, Bartomeu: “Messi terminerà qui la carriera tra 3-4 anni”

Josep Maria Bartomeu è sicuro: Messi resterà al Barcellona. Il presidente del club catalano ha parlato a beIN Sports del futuro dell’attaccante argentino molto chiacchierato in queste settimane. La Pulce, infatti, dopo la delusione per la mancata vittoria della Liga è stata accostata in modo insistente all’Inter e ad altri club. Per il numero uno blaugrana, però, non ci sono dubbi sulla permanenza del numero 10.

Bartomeu: “Messi resta al Barcellona”

“Non sono solo io a dirlo. Messi lo sta dicendo da tempo. Vuole finire la sua carriera da giocatore professionista a Barcellona e questo è l’unico club per lui “, ha detto Bartomeu senza giri di parole. “Non ho dubbi che quando finirà la sua carriera calcistica tra tre o quattro anni, sarà ancora qui a Barcellona“. E il pensiero del patron blaugrana prosegue: “Messi è stato molto chiaro. È qui da quando era un bambino. Conosce i colori della società ed è parte della storia del club. È il miglior giocatore del mondo. Non solo adesso, ma nella storia del calcio. È a Barcellona e ha chiarito che vuole restare qui”.



INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE