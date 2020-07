Barcellona, Bartomeu: “Messi vuole ritirarsi qui. Neymar e Lautaro Martinez? Sarà mercato difficile…”

Una stagione delicata per il Barcellona che ha dovuto superare diversi momenti complessi e tante delusioni, su tutte l’ultima batosta ricevuta dal Real Madrid, in grado di interrompere le vittorie blaugrana e aggiudicarsi la Liga. Ai microfoni del Mundo Deportivo, il patron dei catalani Josep Maria Bartomeu ha affrontato i temi caldi relativi alla sua società. Dal finale di stagione con la Champions League da giocare al mercato dove le situazioni di Messi, e i possibili arrivi di Neymar e Lautaro Martinez sono sempre all’ordine del giorno.

Bartomeu: “Messi resta. Mercato? Sarà difficile…”

“Il Barcellona è sempre favorito, in qualsiasi competizione giochi. Sarà così anche in Champions League soprattutto vedendo lo spirito vincente dei nostri giocatori”, ha commentato subito Bartomeu in merito alla sfida che attende i blaugrana contro il Napoli. “Penso sia il momento giusto per tornare a dare un’altra dimostrazione di talento e ambizione. Negli ultimi giorni è stata fatta autocritica all’interno del gruppo e credo che abbia aiutato per rinnovare le energie per questa Champions con il nuovo format. Sono contento delle riflessioni che sono state attuate da giocatori e allenatore”.

Dalla Champions League al futuro con la possibilità di vedere volti nuovi sia sulla panchina che tra i calciatori. “Xavi? Con lui ho un rapporto eccellente, parliamo di tanti argomenti. Ma per l‘anno prossimo abbiamo un contratto con Quique Setien, confido in lui e nella squadra, ha molto chiaro il modello e lo stile di gioco del Barcellona”. Mentre sul mercato: “Come ho detto più volte sarà un mercato più di scambi che di investimenti. Dal 14 marzo quasi non abbiamo incassato neanche un euro. Abbiamo recuperato molto con la riduzione degli ingaggi e con la cassa integrazione, ma abbiamo dovuto chiudere gli store e il museo, abbiamo perso 200 milioni di euro”. “Messi? Lui ha detto molte volte che vuole ritirarsi qui, non ho nessun dubbio sul fatto che rinnoverà con noi“. E su Neymar e Lautaro Martinez: “Stiamo decidendo ma è difficile prendere calciatori adesso, salvo non ci siano degli scambi. Con l’Inter abbiamo parlato ma adesso tutto è fermo perché siamo concentrati sulla Champions”.

