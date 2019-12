Barcellona, Bartomeu: “Sono preoccupato per il giorno in cui Messi si ritirerà…”

Sono giorni in cui si sta parlando più del dovuto di Leo Messi, che già è sulla bocca di tutti ogni settimana per le giocate che regala con la maglia del Barcellona. Reduce dal sesto Pallone d’Oro della sua straordinaria carriera, presto dovrà anche lui appendere gli scarpini al chiodo, e per questo il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu si dice comprensibilmente preoccupato: “Sì, sono preoccupato per il giorno in cui Messi dovrà decidere di ritirarsi, mi piacerebbe fargli firmare un altro contratto perché sono convinto che abbia davanti a sé ancora molti anni al Barcellona, e lui non ha problemi a continuare la propria strada in questo club. Non ho dubbi sul fatto che chiuderà qui la carriera, sceglierà lui quando farla terminare”. Così a Radio Catalunya.