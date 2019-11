Barcellona, Bartomeu: “Valverde ideale per questa fase del club. Su de Jong…”

Parole importanti spese dal presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu nei confronti del proprio tecnico Ernesto Valverde: “Siamo in un periodo di transizione, ci sono tanti giovani che abbiamo aggiunto in rosa in questa stagione e ci stanno dando una mano per superarlo – ha detto il numero uno blaugrana all’Associated Press -. Crediamo che Valverde sia l’allenatore ideale per questa fase che stiamo attraversando, in grado di combinare correttamente il mix fra i giocatori più esperti, che hanno già vinto tanto in carriera, e i giovani arrivati di recente. Questo legame è importante, solo così potremo crescere, e il nostro mister attuale ha le capacità per riuscire in questo intento”.

E ancora: “Abbiamo giovani che provengono dall’estero e molti altri che arrivano dalla nostra accademia, La Masia. Siamo molto felici per questo, perché così ci stiamo preparando al post-Messi. De Jong? Sono convinto che segnerà un’epoca“.