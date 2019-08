Barcellona, battuto l’Arsenal davanti a 99 mila spettatori

Inizia bene la stagione del Barcellona che alza al cielo il trofeo Gamper. Successo contro l’Arsenal per 2-1 con gol di Luis Suarez in piena zona Cesarini. La squadra inglese ha messo in difficoltà la squadra catalana con i neo arrivati in casa blaugrana Griezmann e De Jong dal 1′ minuto. Gunners in vantaggio al Camp Nou con Emery al 36′ poi nella ripresa pareggio spagnolo su autorete di Maitland-Niles al 23′. Il Barcellona che ha sofferto nella prima frazione dell’incontro ha accelerato nel finale trovando il gol con l’asso sudamericano che al 45′ ha siglato la rete del definitivo 2-1. Boato dei 99 mila spettatori presenti ha accompagnato il momento della consegna del trofeo al Barcellona.