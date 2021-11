Barcellona, beffa Araujo: gol (annullato), esultanza e… infortunio

Il difensore ha segnato ed esultato ma la rete è stata annullata per fuorigioco. In quel momento di festa, però, un lieve problema lo ha costretto ad uscire dal campo

Non è andata come sperava la seconda gara ufficiale di Xavi sulla panchina del Barcellona. Dopo la vittoria in Liga nel derby contro l'Espanyol all'esordio, il nuovo tecnico blaugrana non è riuscito a ripetersi ed andare oltre lo 0-0 interno contro il Benfica in Champions League. Un risultato che non permette ai suoi di qualificarsi alla fase successiva e mette la squadra a rischio terzo posto e, quindi, Europa League.