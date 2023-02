Barcellona, bilancio in rosso: ecco la nuova idea per aumentare i ricavi

Il Barcellona continua a cercare nuove risorse con cui accrescere i propri ricavi nel tentativo di bilanciare la situazione finanziaria del club. In questo contesto, all’interno della società si sta studiando seriamente una possibilità ancora inesplorata dagli altri pincipali club europei: fare spazio a un nuovo sponsor sui pantaloncini che fanno parte della divisa da gioco.

La notizia è stata riportata dal Mundo Deportivo e potrebbe significare un’iniezione importante nei ricavi dei club e in ottica Fair Play Finanziario della Liga. I pantaloncini non sono mai stati sfruttati dal Barça, ma sono stati utilizzati da altri club per accogliere inserzioni. Tra questi, ad esempio, il Maiorca e l’Espanyol (altra società della città catalana).