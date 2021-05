Barcellona blinda Nico Gonzalez: clausola da 500 milioni ma… giocherà nella squadra B

Novità in casa blaugrana

Una stagione di alti e bassi con la lotta in Liga che sembra poter essere ormai conclusa e un'uscita dalla Champions League troppo prematura. Il Barcellona guarda al futuro e alla prossima stagione portandosi avanti anche con i giovani. Nelle scorse ore, infatti, ecco il rinnovo di Nico Gonzalez , giovanissimo talento del Barcellona B . Un gioiello de La Masia per il quale, secondo Mundo Deportivo, il club blaugrana ha deciso di mettere una clausola davvero pazzesca.

Da quanto si apprende, infatti, Laporta, oroglioso del prolungamento di contratto del giovane calciatore fino al 2024, avrebbe optato per una clausola di rescissione da 500 milioni. Dopo Ansu Fati e Riqui Puig, ecco dunque un altro talento, Nico Gonzalez, destinato a grandi cose. Il Barcellona ha quindi deciso di non rischiare di perderlo anche se, a quanto pare, nella prossima stagione non ci sarà il salto in prima squadra con il classe 2002 che giocherà nella formazione B.