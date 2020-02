Barcellona, Braida blinda Messi: “Chiuderà qui” E sul Napoli…

Leo Messi non si muoverà da Barcellona. Questo in sintesi il messaggio di Ariedo Braida, direttore tecnico del Barcellona. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex dirigente rossonero ha usato queste parole per l’asso argentino: “Lionel è un vero fenomeno, quando c’è lui di mezzo nulla è scontato, poi si sa nel calcio c’è sempre una possibilità, però credo che lui si voglia fermare a Barcellona, non lo vedo fuori da Barcellona, conoscendo anche i suoi amici ed il suo entourage credo che lì si trovi talmente bene che difficilmente si muoverà. La clausola? Non la conosco, però sono certo che quella clausola avrà dei vincoli. Ha un ingaggio incredibile, ma se dovesse lasciare i blaugrana ed accasarsi altrove chi lo riuscirà a prendere comunque farebbe un investimento che potrebbe essere ripagato con altri introiti”.

NAPOLI – Sempre Braida ha poi parlato di un possibile futuro a Napoli: “Sono andato al Barcellona e se mi dovesse chiamare De Laurentiis sarei orgoglioso. Napoli può fare la sua parte, è una grande piazza, c’è un grande pubblico. A Napoli ci verrei a lavorare molto volentieri se dovessero chiamarmi”.