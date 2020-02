Barcellona, Braithwaite ammette: “Il mio idolo? Ronaldo ‘il Fenomeno’ ma Messi è un Dio…”

Dopo le parole delle scorse ore, arrivano altre interessanti dichiarazioni da parte di Martin Braithwaite, nuovo calciatore del Barcellona arrivato a mercato chiuso dal Leganes a seguito dell’infortunio di Dembelé. L’attaccante si è raccontato ai microfoni di Barça TV anche in vista del match del weekend contro il Real Madrid.

IDOLO E NON SOLO – “L’aver firmato per il Barcellona significa tanto per me. Sono felice perché il mio sogno è sempre stato quello di giocare in una grande squadra”, ha detto Braithwaite. “Ma questo è solo l’inizio: ho grandi aspettative per il futuro. Il mio idolo? Ronaldo il Fenomeno, studiavo il suo modo di giocare ed i suoi movimenti, era davvero incredibile. Messi? Se il calcio fosse una religione, lui sarebbe Dio. Il Clasico? Sarà un’esperienza magnifica e non vedo l’ora di giocarlo”.