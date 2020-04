Barcellona, Braithwaite e ‘il genio Messi’: “Se c’è qualcosa che non sa fare non l’ho ancora vista…”

Arrivato a Barcellona nel mese di febbraio per via dell’infortunio di Dembelé e con il permesso della Federcalcio spagnola, Martin Braithwaite sta avendo modo di conoscere meglio i suoi compagni di squadra blaugrana. Soprattutto Lionel Messi, sei volte Pallone d’Oro e miglior giocatore del mondo.

Ed è curioso come attraverso un botta e risposta social, Braithwaite abbia ammesso di non aver scoperto ancora cosa non sappia fare La Pulce. Rispondendo ad una domanda di Goal su Twitter, l’attaccante ha ammesso: “Se c’è qualcosa che Messi non sappia fare… beh, io ancora non l’ho vista”. Confermando di fatto le straordinarie doti dell’attaccante argentino. Anche se poi, lo stesso centravanti, si è preso lo scettro di più veloce del club, battendo tra gli altri proprio il numero 10: “Il calciatore più veloce del Barcellona? Stai parlando di me…”, ha risposto l’ex Leganes.