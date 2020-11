Barcellona, Braithwaite verso l’addio? Lui risponde eguagliando Tomasson e avvicinando… Bendtner

Nelle scorse ore in Spagna si è parlato del futuro dell’attaccante danese Martin Braithwaite. Il calciatore era stato preso dal Barcellona per sopperire ai tanti infortuni subiti nel reparto avanzato nel febbraio 2020. Adesso, però, il suo minutaggio e il suo rendimento avevano portato il club a pensare alla cessione, magari proprio al Leganes, squadra dal quale era stato prelevato. A fronte di questi rumors, il bomber ha risposto sul campo e alla prima occasione datagli da Koeman ecco una doppietta quasi “da record”.

Braithwaite come Tomasson e Bendtner

Pur senza Lionel Messi e Ansu Fati, il Barcellona si è divertito contro la Dinamo Kiev segnando 4 gol e chiudendo la pratica sul passaggio del girone di Champions. Oltre alle reti di Dest e Griezmann, protagonista di una doppietta è stato, appunto, Martin Braithwaite che si è trovato a compiere un quasi record. L’attaccante è diventato, come riporta il profilo Twitter di statistiche Mister Chips, il quarto giocatore di nazionalità danese ha mettere a segno almeno una doppietta nella Coppa dalle grandi orecchie. Prima di lui ci erano riusciti calciatori come l’ex milanista Tomasson e il centrocampista Schone ai tempi dell’Ajax. Anche l’ex Juventus Bendtner è presente in questa speciale graduatoria: per lui addirittura una tripletta nel 2010 con l’Arsenal.