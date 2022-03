Barcellona, Busquets accoglie Kessie: “Ci darà una grossa mano”

L'esperto centrocampista pronto ad accogliere l'ivoriano

Manca davvero poco alla fine della stagione e all'inizio del calciomercato, ma qualche trattativa sembra ormai già essere arrivata alla sua conclusione. Un esempio è l'affare tra Franck Kessie e il Barcellona con l'ivoriano che lascerà il Milan come parametro zero per accasarsi nei blaugrana. A confermare il tutto è stato Sergio Busquets, centrocampista dei catalani, che a RAC1 ha risposto ad alcune domande proprio su quello che sarà il suo prossimo compagno.