Barcellona, Busquets dice sì a taglio stipendio e a posticipo dei pagamenti

Il centrocampista si taglia l'ingaggio e si accorda per posticipare i vari pagamenti

Come riporta ESPN, infatti, Busquets è il terzo calciatore ad essersi accordato per una sostanziale riduzione dello stipendio, ma non solo. Infatti, lo spagnolo che aveva già dato l'ok per il rinvio di alcuni pagamenti, ha accettato di attendere ancora e non mettere pressione al Barcellona. Un bel gesto da parte del calciatore il cui contratto è in scadenza nel 2023. Chi, invece, pare non aver ancora trovato un accordo è Sergi Roberto, altro big e veterano della società con cui i blaugrana stanno ancora dialogando per trovare una soluzione.